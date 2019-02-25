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В Риге вандалы осквернили памятник Пушкину

Неизвестные осквернили памятник поэту Александру Пушкину в Риге. Об этом рассказала пресс-секретарь «Дома Москвы» Виолетта Матвеева, сообщает РБК.

«Трость у памятника Пушкину была подпилена. Длительное время ее кто-то, так скажем, пилил. Заметили прохожие, что трость еле держится. Ее сняли и отнесли в «Дом Москвы» вчера. Сейчас трость находится у нас. В течение одной-двух недель памятник будет восстановлен», — рассказала Матвеева. По ее словам, инцидент произошел несколько недель назад.

Памятник Пушкину работы скульптора Александра Таратынова установили в Риге в парке Кронвалда в августе 2009 года, к 210-летию со дня рождения поэта, при поддержке «Дома Москвы» и пушкинского общества Латвии. Монумент был доставлен в Латвию из России. Церемония открытия состоялась в присутствии мэра города Нила Ушакова.

В 2018 году вандалы уже пытались отпилить у памятника трость, отмечает латвийский портал «Mixnews.lv».