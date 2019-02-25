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Собаки помогают пассажирам аэропорта Домодедово снять стресс перед полетом

Московский аэропорт Домодедово совместно с Благотворительным фондом помощи животным «Вторая жизнь» запустил акцию «Обними друга перед полетом». Пассажиры могут поднять себе настроение или снять стресс, пообщавшись с лучшим другом человека – собакой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сегодня на втором этаже аэровокзала создана специальная зона, где путешественники могут погладить, а при желании – обнять биггля Физзи и дворняжек Клепу, Лушу и хаски Нами. Все собаки живут в семьях с детьми, дружелюбны и имеют необходимые медицинские документы.

«Как известно, общение с животными успокаивает. Многие боятся летать или испытывают сильное волнение в связи с предстоящим перелетом. Канистерапевты и специально отобранные собаки – это идеальный тандем, который поможет людям в ожидании рейса снизить уровень стресса и подготовиться к перелету», – рассказал исполнительный директор Фонда «Вторая жизнь» Станислав Перешеин.

«Канистерапия достаточно популярна в мире, – отметила PR-директор аэропорта Домодедово Дарья Коршунова. – Например, в аэропорту Милана работает служба собак в рамках проекта «Pet Therapy». Наш аэропорт также решил привлечь четвероногих друзей для психологической разгрузки пассажиров. Сегодня мы организуем первое мероприятие и в течение года планируем провести еще несколько подобных встреч».

Собаки стоят у истоков энималтерпапии — метода лечения, включающего общение с животными. В 1960 году американский специалист в области детской психиатрии Борис Левинсон заметил, что его собака, присутствующая на сеансах, вызывает у пациентов положительные реакции.