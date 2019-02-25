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Венедиктов примет участие в выборах главреда «Эха Москвы»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил об участии в выборах нового руководителя радиостанции, намеченных на 28 марта.

«На сегодняшний день о своем желании (официально - ИФ) заявил один человек, Алексей Голубев. Он должен пройти "муниципальный фильтр", пять (подписей) журналистов набрать. Если вы хотите, я здесь заявляю, что буду собирать эти пять подписей и проходить свой "муниципальный фильтр". Я еще не начал их собирать, но уверен, что получится», - сказал А.Венедиктов на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс Северо-Запад» во вторник.

Он подчеркнул, что руководство радиостанции не будет выставлять технических кандидатов, и на пост главного редактора может претендовать любой сотрудник редакции.

«Особенность "Эха Москвы" в том, что акционер не имеет права назначить главного редактора. Только кандидатура, которая получила поддержку журналистов, может быть вынесена на совет директоров», - отметил А.Венедиктов.