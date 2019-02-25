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В Татарстане женщину довезли до «скорой помощи» в ковше трактора

Трактор пришлось задействовать фельдшеру в татарстанской деревне, чтобы транспортировать пациентку к машине «скорой помощи», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Татарстана.

«У жительницы деревни Биябаш Апастовского района республики случился гипертонический криз. Карета «скорой помощи» не смогла подъехать к ее дому из-за заметенной дороги, и фельдшер предложил трактористу, расчищавшему дорогу, в ковше доставить пациентку до машины», - сказал собеседник агентства.

Он же уточнил, что женщину провезли порядка 50-100 метров в ковше.

«Пациентка была благополучно доставлена в лечебное учреждение. В настоящее время ее состояние стабилизировано», - добавил представитель министерства.