В России и мире

Второй претендент от Украины отказался ехать на «Евровидение»

Украинская группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на конкурс «Евровидение-2019», отказалась от дальнейшего участия в конкурсе, сообщает «Интерфакс».

«Только что мы получили звонок с НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины – ред.) и хотим сообщить, что отказываемся от участия в "Евровидении-2019"», - сказано в сообщении группы на странице фейсбуке.

Группа поблагодарила своих поклонников за поддержку во время национального отбора и рассказала о своих дальнейших планах.

«Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам второе место национального отбора "Евровидения-2019"! Наша главная победа - это вы! Для вас мы экспериментирует, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда-нибудь мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе. Сейчас наш "Cupidon" (песня, с которой группа участвовала в национальном отборе – ред.) летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время», - сообщили Freedom-jazz.

23 февраля в украинском национальном отборе на «Евровидение-2019» победила певица Maruv. Однако вскоре из СМИ стало известно, что у нее запланировано несколько концертов в России. В связи с этим НОТУ отложила утверждение участия артистки в «Евровидении» и подписание с ней соглашения.

25 февраля Maruv объявила, что не решила не подписывать контракт, следовательно, она не поедет на конкурс. Она объяснила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ. В частности, среди таких пунктов: запрет любой импровизации на сцене без утверждения НОТУ, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ.