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Нил Ушаков может досрочно покинуть пост мэра Риги

Мэр Риги Нил Ушаков будет участвовать в выборах в Европарламент от списка партии «Согласие», выступающей в поддержку русскоязычных жителей Латвии, в случае избрания ему придется оставить свой пост, передает РИА Новости.

«Я планирую участвовать в выборах в Европарламент», - сказал Ушаков на брифинге. Кандидатуру Ушакова еще должно утвердить правление партии «Согласие», которое состоится в четверг.

Ушаков сообщил, что они с бывшим вице-мэром Риги решили принять участие в выборах Европарламент, чтобы защитить интересы жителей столицы Латвии. «Против нас фактически ведется война. Не только против партии, против рижан. Единственное решение — защищать Ригу на уровне Европы. Я буду бороться, используя все инструменты», - заявил Ушаков.

Он также назвал это решение самым сложным в своей политической карьере. Ушаков добавил, что в Риге после его ухода останется работать профессиональная команда. «Они смогут поддерживать тот курс, которого Рига придерживается с 2009 года», - отметил мэр.

Ушаков заявил, что останется на своей должности как минимум до 26 мая – дня выборов в Европарламент.

По закону в случае избрания в Европарламент мэр Риги должен будет уйти со своего поста в течение 30 дней.

Несколько недель назад Рижскую думу всколыхнул скандал в связи с коррупцией на муниципальном предприятии общественного транспорта Rigas satiksme (RS) - монополисте в этой сфере в латвийской столице, его курирует мэрия. Ряд высокопоставленных сотрудников RS был задержан по подозрению в коррупции. После этого все пять членов правления предприятия и вице-мэр Риги Андрис Америкс подали в отставку. Мэр Риги Ушаков заявил, что не нарушал закон и не собирается уходить в отставку.