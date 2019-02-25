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В российских банках возникли проблемы со сбором биометрии

Банки столкнулись с трудностями при сборе биометрических данных россиян. Речь идет о качестве получаемых образцов лица и голоса граждан. Основная причина дефектов заключается в неверных настройках оборудования. Об этом рассказали «Известиям» в компании «Ростелеком», являющейся оператором единой биометрической системы (ЕБС).

Вместе с тем в процессе оказания услуги возникают и другие проблемы. По словам источников «Известий», процедура регистрации занимает много времени, при этом система не всегда успешно передает сведения в ЕБС.

«Ростелеком» и Центробанк уже нашли способ сократить время сбора сведений до пяти минут. Новые настройки появятся в кредитных организациях в начале марта. При этом некоторые банки, несмотря на трудности, уже внедрили собственные проекты на основе биометрии.

Однако новая услуга не пользуется спросом среди населения. По мнению представителей банковской сферы, россияне не видят в этом необходимости. На массовое внедрение процедуры потребуется время, добавляют эксперты.

Сдача биометрии в кредитных организациях доступна гражданам с 1 января прошлого года. Впоследствии слепки голоса и лица попадают в единую биометрическую систему. Услуга позволяет россиянам открывать вклады и брать займы дистанционно.