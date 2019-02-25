Десятки человек погибли и пострадали при взрыве на вокзале в Каире

Пассажирский поезд вышел из депо и на большой скорости врезался в крытую платформу, после чего произошел взрыв. По различным данным, жертвами происшествия стали от семи до 24 человек, еще 50 пострадали, сообщает РБК.
Поезд на большой скорости врезался в платформу центрального железнодорожного вокзала «Рамзес» в столице Египта Каире. После столкновения произошел взрыв, сообщает «Sky News Arabia».
По данным телеканала, взорвался топливный бак, находившийся в локомотиве, что спровоцировало сильный пожар. Огонь сразу же перекинулся на одно из зданий вокзала. Канал также показал кадры с места ЧП. На них видно, как на платформе работают спасатели, они тушат пожар и выносят пострадавших на носилках к машинам скорой помощи.
По данным «Sky News», который ссылается на источники в медицинских кругах, погибли по меньшей мере 20 человек, более 50 ранены. «Shorouk News» со ссылкой на источники также указывает, что при пожаре могли погибнуть 24 человека, еще около 50 пострадали. «Reuters» в свою очередь сообщает о 20 погибших и 40 раненых.