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Десятки человек погибли и пострадали при взрыве на вокзале в Каире

Пассажирский поезд вышел из депо и на большой скорости врезался в крытую платформу, после чего произошел взрыв. По различным данным, жертвами происшествия стали от семи до 24 человек, еще 50 пострадали, сообщает РБК.

Поезд на большой скорости врезался в платформу центрального железнодорожного вокзала «Рамзес» в столице Египта Каире. После столкновения произошел взрыв, сообщает «Sky News Arabia».



По данным телеканала, взорвался топливный бак, находившийся в локомотиве, что спровоцировало сильный пожар. Огонь сразу же перекинулся на одно из зданий вокзала. Канал также показал кадры с места ЧП. На них видно, как на платформе работают спасатели, они тушат пожар и выносят пострадавших на носилках к машинам скорой помощи. ​