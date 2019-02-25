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Российский школьник спас жизнь пассажира на борту самолета

Десятиклассник из московской школы спас жизнь пассажиру в самолете, следовавшем из Сочи в Москву, пишет Лента.ру.

Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Nordwind. Одному из путешественников стало плохо, и пилот обратился к пассажирам за помощью. Врача в самолете не оказалось, но на борту находился учащийся медицинского профиля Богдан Рудик.

Случай оказался серьезным, поскольку пассажир потерял сознание, а члены экипажа не могли связаться с медиками для получения консультации. «Богданом были проведены реанимационные действия, очищена ротовая полость и гортань от кровяных масс, проведена поддержка дыхания мешком Амбу. По предложению Богдана, командир корабля принял решение экстренной посадки в Воронеже», - рассказала мать школьника.

После приземления пострадавшего пассажира отвезли в реанимацию, где врачи поставили диагноз инфаркт, а Богдана поздравили с первой спасенной им жизнью.

Директор школы Александр Антипов похвалил ученика и преподавателей школы. «Не зря учат наших детей. Огромный поклон всем преподавателям школы 1573 и лично Лысько Елене Валерьевне, преподающей детям практическую медицину», - написал он в Facebook.