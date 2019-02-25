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Экс-участник «Дома-2» жестоко избил мать гитарой

27.02.2019 17:56|ПсковКомментариев: 3

Участник телепроекта «Дом-2» Габриэль Альварес поругался со своей 64-летней матерью и в ходе конфликта жестоко избил ее гитарой, сообщает Telegram-канал Mash.

От госпитализации женщина отказалась, хотя врачи и установили, что сын сломал ей руку.

Добавим, что Габриэль родился 11 июня 1986 года в Республике Эквадор. Отец Альвареса – латиноамериканец, а мама – русская. Родители Габриэля развелись, когда мальчику было восемь лет. В 1994 году Альварес и его мама вернулись в Россию и обосновались в Москве. Работает организатором вечеринок, ди-джеем.

В проекте «Дом-2» Габриэль участвовал в 2013 году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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