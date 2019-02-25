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В России и мире

Владимир Путин: Шаги по укреплению армии и флота носят исключительно оборонительный характер

27.02.2019 20:44|ПсковКомментариев: 18

Власти продолжат работу по укреплению и развитию армии и флота, что необходимо для обеспечения безопасности России и защиты ее суверенитета и национальных интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня Сил специальных операций, сообщает ТАСС.

«Мы будем последовательно продолжать работу по укреплению и развитию армии и флота. Уже говорил, что наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту ее суверенитета и национальных интересов», - сказал он.

Он отметил, что в ходе боевой учебы всех частей и подразделений будет востребован опыт сотрудников Сил специальных операций. «Но уверен, что и вы будете постоянно поднимать планку - совершенствовать мастерство, оттачивать тактику специальных операций на земле, в воздухе и на море, успешно осваивать новейшую уникальную технику, которую выпускает сегодня наша промышленность, разрабатывают российские конструкторские бюро», - сказал президент, обращаясь к собравшимся в зале.

«И, если потребуется, выполните любую задачу, самый ответственный приказ, сделаете все невозможное - нейтрализуете угрозу против России, откуда бы она ни исходила», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 18Версия для печати
 

 
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