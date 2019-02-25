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Полицейские подрались с крымскими чиновниками под Ростовом

В Ростовской области сотрудники регионального ГИБДД избили двух крымских чиновников. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости» и пресс-службу крымского Минстроя.

Уточняется, что инцидент произошел 24 февраля на Аксайском посту ДПС возле Ростова-на-Дону.

По версии ростовских полицейских, один из чиновников напал на сотрудника органов, когда тот остановил автомобиль за нарушение правил тонировки.

Однако, по словам пострадавшего министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова, сотрудники ДПС остановили его машину, так как автомобильный номер был грязным от снега и плохо читался. Потом полицейские попросили его сдать анализ мочи на предмет алкоголя и наркотиков, а получив отказ, стали «проявлять агрессию и заставлять раздеться».

«Когда мы поняли, что ситуация выходит из-под контроля, были вынуждены вызвать наряд полиции. Превышать свои должностные полномочия не позволено никому», — добавил Храмов.

В настоящее время следователи проводят проверку версий обеих сторон.