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В России и мире

Депутат написал Путину письмо на сугробе

27.02.2019 22:25|ПсковКомментариев: 12

Карельский депутат Игорь Некин написал на сугробе «Путин помоги убрать кучю» (орфография и пунктуация автора сохранены). Как сообщил политик во «Вконтакте», администрация Олонецкого района Карелии заявила об этом в полицию, сообщает «Лента.ру»

По словам Некина, надписью на снегу он пытался привлечь внимание к проблеме несвоевременной уборки снега. Местные чиновники сочли такой поступок «дискредитацией власти» и обратились в правоохранительные органы.

На своей странице Некин сообщил, что обращался к местным властям с просьбой убрать снег возле одного из жилых домов, но чиновники отказались убирать сугроб. Политик боится, что весной снег растает и вода подтопит ближайшие дома.

Как сообщает издание «Руна», депутат дал показания полицейским. 27 февраля его попросили прийти на разговор к главе администрации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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