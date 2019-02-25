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Сенаторы США подготовили закон о раскрытии доходов Владимира Путина

Представители Палаты представителей Конгресса США Элис Стефаник и Вальдес Демингс представили законодателям законопроект под названием «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина» (Vladimir Putin Transparency Act). Как пишет «Деловой Петербург», в документе разведке США предлагается собрать данные и представить в Конгрессе доклад о «финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях», сообщается на сайте Стефаник.

Конгрессмены выдвинули эту инициативу из-за «предпринимавшихся Россией» попыток подорвать демократию США. «Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, усилив политический контроль посредством неэтичных действий», - заявила Стефаник. «Горжусь, что выступила соавтором законопроекта», - подчеркнула она.

«Наилучший способом провести наступление на власть Путина и его сторонников - начать охоту за незаконными и засекреченными финансовыми потоками, которые подпитывают их операции. Настало время для ответного удара и защиты нашей демократии», - говорится в заявлении сенатора Демингс. Она напомнила, что уже 26 россиян и три российские компании были обвинены в США во вмешательстве в выборы 2016 года.

В январе в Сенат был внесен законопроект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression), в котором также содержится требование к американскому разведсообществу представить информацию об имуществе президента РФ. Аналогичное требование содержится в проекте закона сенатора Линсди Грэма, который накануне был обнародован на сайте Белого дома. Этим законом предполагается, что через полгода после вступления в силу должны быть введены санкции в отношении российских «политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина».