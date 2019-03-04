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Александр Козловский поздравил женщин с 8 марта

08.03.2019 09:00|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил женщин с 8 марта. Он отметил, что каждая женщина заслуживает самых теплых слов, искренних комплиментов и улыбок, прекрасных цветов и подарков.

«Женщин справедливо называют лучшей половиной человечества. Преображая мир своей красотой, добротой и нежностью, вы делаете его гармоничнее, а нашу жизнь счастливее. Вы неустанно трудитесь, создавая для нас уют и воспитывая детей. И у этих забот не бывает выходных и праздников. При этом вы, современные женщины, успешно реализуете свой интеллектуальный и творческий потенциал, достигаете высот во всех сферах жизни общества. Со всей присущей вам инициативностью и ответственностью вы смело беретесь за решение сложных задач и неизменно добиваетесь результата. Мужчины всегда будут благодарны за вашу отзывчивость, понимание и великодушие. Именно к вам, нашим дорогим, горячо любимым женщинам, мы идем за советом и поддержкой в трудную минуту. Вы вселяете в нас веру в свои силы и вдохновляете на великие свершения», - поздравил женщин Александр Козловский.

Депутат пожелал женщинам крепкого здоровья, огромного счастья, благополучия и успехов в любых начинаниях, чтобы в домах было тепло и комфортно, а близкие всегда окружали любовью и заботой.

Теги: #8 марта #праздник #праздники
Источник: Псковская Лента Новостей
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