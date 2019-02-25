В России и мире

Охранники «Пятерочки» избили депутата, заступившегося за покупателя

Депутат совета городского поселения Родинки в Раменском районе Подмосковья Владимир Ильин подрался с охранниками магазина «Пятерочка». По информации РЕН ТВ, народный избранник стал свидетелем того, как несколько сотрудников службы безопасности магазина выволокли на улицу парня и стали его избивать. Камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликт охранников с посетителем.

Предположительно, депутат пытался заступиться за молодого человека, но охранники побили и его. Оба пострадавших были доставлены в больницу. У мужчин диагностировали множественные ушибы лица и сотрясение мозга.

Полиция проводит проверку.