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Матвиенко поддерживает переход на платное обучение юристов и экономистов

28.02.2019 19:19|ПсковКомментариев: 3

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила задуматься о переводе обучения юристов и экономистов на платную основу. Такую инициативу глава Совета Федерации выдвинула в обращении к участникам Санкт-Петербургского международного форума труда. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

«В общей структуре вакансий растет доля административного и рабочего персонала, представителей сфер транспорта и логистики. Между тем количество юристов и экономистов в высших учебных заведениях не уменьшается, несмотря на то, что спрос на эти специальности за последние годы значительно снизился. Возможно, стоит задуматься над тем, чтобы перевести обучение этим профессиям на платную основу», - говорится в обращении Матвиенко.

В нем отмечено, что в 2018 году только 27 % работодателей повышали или индексировали зарплату своих сотрудников, при этом 55 % - не повышали. Самые высокие зарплаты фиксируются в области IT, строительства, производства, транспорта и логистики, самые низкие - в медицине, фармацевтике, рекламе, сообщает ТАСС.

Пленарное заседание в день открытия форума было посвящено взаимосвязи человеческого капитала, цифровизации и производительности труда.

Теги: #образование #Совет Федерации #платежи
Источник: Псковская Лента Новостей
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