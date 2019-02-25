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«Facebook»: Мы продолжим диалог с властью относительно деятельности в РФ

Социальная сеть «Facebook», в отношении которой Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении, намерена продолжить диалог с властями относительно своей деятельности в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет РИА Новости.

Источник: pixabay.com

«"Facebook" стремится предоставить пользователям в России максимально положительный опыт использования нашей платформы, и мы продолжим диалог с соответствующими органами власти относительно нашей деятельности в России», - сказали в пресс-службе соцсети.

Ранее управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении «Facebook» в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России. Ведомство теперь направит документ мировому судье для вынесения решения об административной ответственности.

Напомним, Роскомнадзор 17 декабря направлял «Facebook», а также «Twitter», требование о предоставлении информации о локализации баз персональных данных их российских пользователей в РФ. В конце января ведомство начало в отношении компаний административное производство, поскольку они не представили конкретного ответа на требование.

Глава ведомства Александр Жаров говорил, что Роскомнадзор может предписать компаниям локализовать базы данных российских пользователей в РФ в срок около девяти месяцев либо выпишет штраф (за это правонарушение - в размере 5 тысяч рублей).

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение - блокироваться. Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выписывать предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.