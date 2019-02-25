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Неработающие пенсионеры получат первую доплату до начала лета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года. Об этом пишет «RT на русском», со ссылкой на слова Дмитрия Медведева заседание правительства.

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«Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию, неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», - приводит его слова ТАСС.

Премьер добавил, что соответствующий законопроект подготовили по поручению президента России Владимира Путина по итогам его послания Федеральному собранию.

Медведев отметил, что, согласно действующему законодательству, неработающим пенсионерам полагаются выплаты не меньше прожиточного минимума, но «этот минимум зачастую достигался именно за счет индексаций и надбавок».

Ранее российский президент поручил пересчитать выплаты пенсионерам за первые месяцы 2019 года и перечислить им то, что они недополучили. Также он заявил, что индексацию пенсий необходимо проводить сверх уровня прожиточного минимума.