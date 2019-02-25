Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для слякоти
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Минпромторг отжигает
Есть билет на балет!
Мариинка: впервые в Пскове
Децл «Морфия»
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 25.02.2019 09:231 Объявлены победители премии «Оскар-2019» 28.02.2019 22:220 Выпускников военных вузов начнут по практическим навыкам оценивать на экзаменах 28.02.2019 21:092 Неработающие пенсионеры получат первую доплату до начала лета 28.02.2019 20:532 «Facebook»: Мы продолжим диалог с властью относительно деятельности в РФ 28.02.2019 19:1919 Матвиенко поддерживает переход на платное обучение юристов и экономистов 28.02.2019 18:4111 Охранники «Пятерочки» избили депутата, заступившегося за покупателя
 
 
 
Самое популярное 25.02.2019 11:3530 Лидия Федосеева-Шукшина находится в тяжелом состоянии 27.02.2019 11:3517 Псковский кондитер не уплатил 75 млн рублей налогов 25.02.2019 10:0814 Со 2 марта начинает действовать новый порядок определения кадастровой стоимости 26.02.2019 15:2967 Перерасчет по квитанциям на вывоз мусора гарантирован - Сергей Пайст 26.02.2019 17:19166 Послание потомкам обнаружили в Поганкиных палатах
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Выпускников военных вузов начнут по практическим навыкам оценивать на экзаменах

28.02.2019 22:22|ПсковКомментариев: 0

Оценка за практические действия курсантов и слушателей станет определяющей на выпускных экзаменах в высших военных учебных заведениях. Об этом со ссылкой на начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-полковника Виктора Горемыкина пишет ТАСС.

По информации военного ведомства, в этот же день на сборах заинтересованных органов управления были обозначены основные направления по проведению государственных испытаний для выпускников этого года.

«Темпы перевооружения армии и флота предъявляют повышенные требования к качеству подготовки военных кадров <...> Оценка за практические действия слушателя или курсанта является определяющей, так как практические вопросы позволяют определить уровень компетенций выпускника, прежде всего - военно-профессиональных», - процитировали в военном ведомстве Горемыкина.

По его словам, одним из важных аспектов должна стать корректировка содержания обучения в части изучения опыта боевого применения войск при выполнении задач за пределами Российской Федерации. Также начальник Главного управления кадров подчеркнул необходимость знаний по применению робототехнических комплексов военного назначения при подготовке выпускников.

Как сообщили в Минобороны России, в сборах приняли участие более 100 генералов и офицеров, председателей экзаменационных комиссий и старших по вузам, а также свыше 300 представителей войск, вузов и их филиалов смогли принять участие в совещании с помощью видео-конференц-связи на более чем 50 площадках от Калининграда до Владивостока.

Сегодня в 28 вузах военных вузах и восьми их филиалах обучается более 60 тысяч слушателей и курсантов, проходят службу и работают около 11 тысяч докторов и кандидатов наук. С 2016 года подготовка в вузах переведена на обучение с помощью электронных образовательных ресурсов - это более 12 тысяч электронных изданий, включая 103 базовых электронных учебника.

Теги: #минобороны #военкомат #армия #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы относитесь к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области?
В опросе приняло участие 85 человек
28.02.2019, 22:390 В Псковской области трудовая инспекция привлекла к ответственности 2 предприятия 28.02.2019, 22:220 Выпускников военных вузов начнут по практическим навыкам оценивать на экзаменах 28.02.2019, 21:424 В Пскове на улице Свердлова автомобиль сбил пешехода 28.02.2019, 21:362 Псковский фестиваль «Добрый рок» поддержат концертом в Смоленске
28.02.2019, 21:221 В Красном Кресте поздравили пенсионеров, родившихся в феврале 28.02.2019, 21:092 Неработающие пенсионеры получат первую доплату до начала лета 28.02.2019, 20:532 «Facebook»: Мы продолжим диалог с властью относительно деятельности в РФ 28.02.2019, 19:391 В Псковской области до осени появится 2 физкультурно-оздоровительных комплекса
28.02.2019, 19:3919 Обсудили и ремонтировать - как администрация Пскова думает улучшать дороги 28.02.2019, 19:1919 Матвиенко поддерживает переход на платное обучение юристов и экономистов 28.02.2019, 18:580 Трех псковских подростков после межведомственного рейда направили к наркологу 28.02.2019, 18:4111 Охранники «Пятерочки» избили депутата, заступившегося за покупателя
28.02.2019, 18:255 В Новоржевском районе отметили 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 28.02.2019, 18:0465 Председатель Совета директоров ГК «Титан» выступил с видеобращением к псковичам 28.02.2019, 17:4710 Андрей Турчак по традиции провел встречу с родителями героев 6-ой роты 28.02.2019, 17:471 В первый день весны в Псковской области похолодает до минус 10 градусов
28.02.2019, 17:2416 Андрей Турчак почтил память бойцов легендарной роты в Пскове 28.02.2019, 17:1914 Ненужной прослойкой между властью и бизнесом назвал Николай Рассадин фонды и агентства 28.02.2019, 17:1718 Александр Котов: В мае региональный парламент вернется к обсуждению «мусорной» реформы 28.02.2019, 17:0512 Пскович пытался украсть продукты из магазина, но был задержан росгвардейцами
28.02.2019, 16:598 Роскачество рассказало, какие марки пельменей в России самые качественные 28.02.2019, 16:432 Реализация проекта «Наши древние храмы» будет учитывать погодные условия 28.02.2019, 16:4217 Роскомнадзор vs ПЛН и Эхо Москвы в Пскове: акт первый. В мировом суде 28.02.2019, 16:380 В УФСИН России по Псковской области начались учебно-методические сборы
28.02.2019, 16:293 Около 500 волонтеров примут участие в проекте «Наши древние храмы» 28.02.2019, 16:272 В Псковской области запретили ввоз более 18 тонн индийских гранатов из-за несоответствия информации в фитосанитарном сертификате 28.02.2019, 16:261 Проект «Наши древние храмы» позволит привести в порядок фасады церквей Пскова и близлежащих деревень 28.02.2019, 16:180 Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» планируется запустить 1 сентября
28.02.2019, 16:141 Псковская «Единая Россия» продолжает серию встреч по повышению эффективности ТОСовского движения 28.02.2019, 16:063 Псковская епархия: Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» ориентирован исключительно на пользу 28.02.2019, 16:0534 Интерактив: «Безголовая забота о людях» на Золотой набережной 28.02.2019, 15:532 Конференция Ассоциации муниципальных образований Псковской области пройдет 5 марта
28.02.2019, 15:5329 Николая Рассадина радует, что у «Титан-Полимера» есть желание вступить в диалог с жителями 28.02.2019, 15:510 В середкинской колонии прошли соревнования зимней спартакиады среди осужденных 28.02.2019, 15:4613 В Изборском музее-заповеднике появится современный выставочный зал 28.02.2019, 15:441 В апреле пройдет конференция «Идея патриотизма в системе воспитания подрастающего поколения»
28.02.2019, 15:433 Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» в Псковской области планируется завершить к Дню славянской письменности 28.02.2019, 15:390 Андрей Носков: Я за чувственный игровой театр 28.02.2019, 15:350 Протоиерей Дмитрий Куминов: Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» - место совершения повседневных чудес 28.02.2019, 15:320 Специальная премьера картины «На берегу мечты» стартовала в кинотеатрах региональной киносети
28.02.2019, 15:271 В Псковской области установлены сроки весенней охоты в 2019 году 28.02.2019, 15:233 Участие в волонтерском проекте РПЦ «Наши древние храмы» не имеет возрастных ограничений 28.02.2019, 15:208 Подрядчик согласился на гарантийный ремонт псковской улицы Набат 28.02.2019, 15:177 30 псковских храмов будут обновлены в рамках волонтерского проекта РПЦ «Наши древние храмы»
28.02.2019, 15:0616 Николай Рассадин: Цифры Росстата говорят о том, что мы все глубже погружаемся в бездну 28.02.2019, 15:050 День празднования водружения флага Идрицкой стрелковой дивизии на здании рейхстага закреплен в законе «О копии Знамени Победы» 28.02.2019, 15:045 Скоро в Пскове будут ремонтировать пересечение Льва Толстого и Малозонального переулка 28.02.2019, 14:553 Легкомоторный самолет упал в Подмосковье, есть жертвы
28.02.2019, 14:5216 Михаил Ведерников занял 46 место в «Национальном рейтинге» 28.02.2019, 14:479 Псковская епархия приглашает учителей принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 28.02.2019, 14:424 Предложение о разработке госпрограммы по борьбе с борщевиком поддержали в Псковском областном Собрании депутатов 28.02.2019, 14:416 Псковский городской суд удовлетворил иск медика-члена профсоюза о назначении досрочной пенсии
28.02.2019, 14:400 Процедуру закупки бюллетеней и прочих печатных материалов к выборам упростят 28.02.2019, 14:381 Алексей Блинов и Андрей Михайлов введены в состав комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 28.02.2019, 14:379 Перекресток псковских улиц Металлистов и Яна Фабрициуса начнут капитально ремонтировать весной 28.02.2019, 14:310 Встреча молодежи с почетными донорами прошла в Пустошке
28.02.2019, 14:168 Псковские депутаты отклонили законодательную инициативу о штрафах за отсутствие договора с «мусорным» регоператором 28.02.2019, 14:140 Победителями конкурса открыток в Пушкинском заповеднике стали россияне и жители Франции 28.02.2019, 14:13183 Иван Цецерский избран президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России 28.02.2019, 14:061 24-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня
28.02.2019, 14:0311 Пересечение улиц Шестака и Доставалова в Пскове готовят к гарантийному капитальному ремонту 28.02.2019, 14:016 Николай Рассадин заявил о растущем внутриполитическом давлении в Псковской области 28.02.2019, 13:580 Жителя Новосокольников, имеющего непогашенную судимость, обязали аннулировать охотничий билет 28.02.2019, 13:5512 Интерактив: За январь получили две квитанции за вывоз ТКО
28.02.2019, 13:530 Олег Брячак о состоянии дорог, новых законодательных инициативах и участии «эсеров» в выборах 28.02.2019, 13:521 Ольга Фомина назначена на должность мирового судьи в Бежаницком районе 28.02.2019, 13:500 В Псковской области внесли изменения в закон о муниципальном земельном контроле 28.02.2019, 13:497 Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
28.02.2019, 13:481 Полномочия администрации Псковской области в сфере земельных отношений расширят 28.02.2019, 13:203 Житель Новосокольников деревянной палкой разбил автомобиль и получил наказание 28.02.2019, 13:182 Регоператору по обращению с ТКО предложили работать не только по графику, но и по заявкам 28.02.2019, 13:1414 10 марта митрополит Тихон (Шевкунов) совершит Божественную литургию в Троицком соборе
28.02.2019, 13:078 Порховский полигон после строительства экотехнопарков ждет рекультивация - Сергей Грахов 28.02.2019, 13:0610 23-летний житель Новосокольников украл колбасу и сыр из великолукской «Пятерочки» 28.02.2019, 13:0314 Певец Джэхан выступит в ТРК «Акваполис» в субботу 28.02.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.