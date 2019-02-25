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В России обновят список запрещенных для женщин профессий

Обновленный перечень производств, вредных для репродуктивного здоровья женщин, прошел обсуждение в Минюсте и будет принят в течение месяца. Об этом ТАСС рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Черкасов.

Ранее Минтруд выступил с предложением при пересмотре перечня учесть факторы, влияющие на репродуктивное здоровье женщин. В частности, говорилось об ограничении отдельных видов работ для женщин детородного возраста. Министерство планирует исключить из этого перечня работы, которые не применяются в современном производстве, и составить перечень веществ, опасных для репродуктивного здоровья женщин, на которых ограничивается применение труда женщин детородного возраста.

«Я думаю, что в этом месяце работа завершится. Перечень уже второй раз проходит общественные обсуждения, прошел все замечания Минюста, поддержан российской трехсторонней комиссией. Мы ожидаем, что в этом месяце перечень будет принят», - сказал Черкасов.

Ранее заместитель министра отмечал, что существующий перечень вредных для женщин работ устарел и ему необходимо обновление, которое позволит отойти от стереотипа, какая профессия является женской, а какая нет. «Необходимо даже уйти от наименования профессий [в перечне], а сконцентрироваться на списке производств, которые влияют на репродуктивные функции женщин», - отметил Черкасов.

В феврале 2018 года глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что перечень должен пересматриваться из-за улучшения условий труда.

Сегодня перечень вредных для женщин профессий включает в себя около 400 наименований. Ограничения есть во многих отраслях: металлообработка, горные работы, работы со свинцом, а также на железнодорожном транспорте и включают такие профессии, как машинист и помощник машиниста локомотива, составитель поездов и осмотрщик вагонов.

Женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов» проходит в Новокузнецке 1-2 марта. Его участники - гости из 16 стран и 39 субъектов РФ, это женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества. В рамках форума планируется подписание нескольких соглашений, которые касаются развития моногородов, детского спорта, культуры, благоустройства.