В России и мире

Пьяный российский боец ММА Александр Емельяненко устроил двойное ДТП, скрываясь от полиции

Фото: РИА Новости

Российский боец ММА Александр Емельяненко, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан в Кисловодске сотрудниками полиции в результате ДТП, сообщает телеканал «Рен-ТВ».

1 марта в СМИ появилась информация, что полицейские арестовали Емельяненко в Кисловодске после того, как он попал в аварию и разбил два автомобиля. Также утверждается, что боец смешанного стиля (ММА) находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что Емельяненко не захотел сдаваться сотрудникам ДПС и попытался скрыться. Его удалось задержать лишь с помощью сотрудников ППС.

В сети появилось видео задержания Емельяненко. В ролике спортсмен нецензурно высказывается в адрес полицейских. Арестовать его пытается целая группа сотрудников, но они не могут справиться с тяжеловесом.