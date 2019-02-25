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Экс-жена депутата Госдумы предложила ограничить вход в рестораны «нищебродам»

Актриса и бывшая жена депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах». Ее слова процитировал Twitter телеканала «Москва 24».

Актриса посчитала, что вход в дорогие рестораны должен быть ограничен.

«Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», - отметила Столье.

Позже она удалила этот пост из социальных сетей.

Заявление актрисы возмутило пользователей Twitter.

Одни предлагали подарить ей «билет на Колыму», другие - отправить «в шахты под Екатеринбургом».

«Нужно таких отправлять на общественные работы, глядишь, мозгов прибавится», - добавлял один из пользователей.