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Президент Алжира находится в критическом состоянии - СМИ

Президент Алжира, 81-летний Абдельазиз Бутефлика, находится в критическом состоянии в женевской университетской больнице, сообщает «Российская газета» со ссылкой на телеканал RT Arabic.

По данным неназванного источника, президента поместили в отдельную палату. Планировалось, что ему сделают срочную операцию, но состояние здоровья не позволило это сделать. В больнице имеется крыло для VIP-пациентов, именно там и находится Бутефлика. Он наблюдается у швейцарских врачей с 1980 года.

Напомним, в феврале президент Бутефлика выдвинул свою кандидатуру на пятый президентский срок. Это вызвало массовые протесты в стране. В результате столкновений с полицией пострадали 63 человека, сорок граждан были задержаны за неповиновение властям.