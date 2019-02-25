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В Греции по запросу Украины задержали российского специалиста по энергетике

В Греции по запросу Украины задержали российского специалиста по энергетике





В Греции по запросу украинских властей задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Янниса Рахиотиса. По словам юриста, россиянин приехал в Афины по работе, его задержали в аэропорту 28 февраля. В пятницу Калинин был отправлен под арест по решению прокурора, добавил адвокат. Ожидается, что он пробудет в афинской тюрьме до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию.

На Украине россиянин обвиняется в нарушении налогового законодательства во время работы в стране, рассказал Рахиотис. Однако, по мнению адвоката, «это дело является политическим». «Калинин находится в списке известного сайта "Миротворец". Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича», – считает защитни

Российское посольство в Греции сообщило РИА Новости, что оказывает Калинину всю необходимую помощь. «С первого момента мы оказываем российскому гражданину всю необходимую консульскую помощь», – сказали в посольстве.

По данным РИА Новости, Калинин до 2011 года был вице-президентом «ТНК-ВР коммерс» на Украине, после чего уволился из компании. В 2013 году журнал Forbes писал, что некий Евгений Калинин, работавший ранее в «ТНК-ВР коммерс», занимает должность исполнительного директора ВЕТЭК (Восточно-европейская топливная энергетическая компания). На сайте компании информации о нем нет. В 2014 году ТАСС сообщал, что Евгений Калинин ушел из ВЕТЭК и стал советником в компании «Газнефтесервис».