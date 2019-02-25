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На российском сегменте МКС после стыковки Dragon 2 сработала сирена

Экипаж Международной космической станции (МКС) доложил на Землю о срабатывании сигнала тревоги на российском сегменте станции после стыковки к ней американского корабля Dragon 2, однако оно оказалось ложным, сообщает «РИА Новости».

Ранее американский корабль Dragon 2 впервые провел успешную стыковку с МКС в автоматическом режиме.

Согласно переговорам экипажа, транслируемым на сайте NASA, космонавты доложили на Землю о срабатывании сигнализации на российском сегменте МКС, связанном с отказом системы генерации кислорода «Электрон-ВМ», находящейся в модуле «Звезда». Позже, однако, выяснилось, что это было ложное срабатывание сигнализации.

Центр управления полетами в Хьюстоне после переговоров с коллегами из Москвы дал указание экипажу воспринимать сигнал тревоги как ложный. Сирена сработала из-за изменений в конфигурации станции, вызванных стыковкой Dragon 2.