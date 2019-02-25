В России и мире

Юрий Борисов: Россия в Арктике «своего не упустит»

Арктика входит в российскую зону интересов, поэтому РФ не упустит своего влияния на этой территории. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

«Эта территория - сфера интересов России. Своего мы не упустим и не отдадим», - сказал он.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Арктика должна оставаться свободным и открытым пространством, несмотря на то, что Россия считает ее своей территорией. В ноябре 2018 года председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд выразил мнение, что Россия расширяет свое военное присутствие в Арктике, и Соединенные Штаты не исключают возможности превращения этого региона в будущем в зону конфликта.

Москва последовательно отвергала утверждения западных политиков о наращивании своего военного присутствия в других регионах и о каких-либо своих действиях, которые якобы направлены на нарушение международного порядка.