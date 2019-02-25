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Организаторы приостановили продажу билетов на Евровидение

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение» в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация «Кан», отвечающая за проведение конкурса, сообщает «РИА Новости».

Корпорация обещает вернуть билеты в свободную продажу, если расследование подтвердит нарушения.

«Корпорация распорядилась... приостановить продажу. Это было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике», - сказано в сообщении.

Ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан отдал распоряжение полиции пресекать попытки спекуляции билетами на «Евровидение» на вторичном рынке.

«Недопустимо, чтобы праздничное событие, за которым будет следить весь мир, превратилось в инструмент в руках преступников, подрывающих репутацию Израиля», - цитирует его «Кан».

В этом году песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая.