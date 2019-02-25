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Наркологи заявили о снижении количества алкогольных психозов в России

Количество случаев возникновения алкогольных психозов, связанных с длительным употреблением спиртных напитков, в России снижается. Об этом в воскресенье рассказала ТАСС директор Национального научного центра наркологии - филиала Центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

«У нас уменьшается количество алкогольных психозов», - сказала Клименко. По ее словам, среди российских подростков за последние годы отмечается тенденция к росту употребления так называемых новых психоактивных веществ. «Это синтетические каннабиноиды и синтетические катиноны, то, что называется соли и спайсы, но не среди взрослого населения, а среди подростков», - уточнила Клименко.

Алкогольный психоз - общее название целого комплекса паталогических состояний, возникающих вследствие длительного употребления спиртных напитков.