В России и мире

Социологи зафиксировали снижение влияния Кремля и ФСБ на жизнь в стране

Самые влиятельные институты власти в стране — это по-прежнему президент, армия и ФСБ, показал опрос Левада-центра. Но роль президента, спецслужб и кремлевской администрации за последние два года снизилась, сообщает РБК.

Левада-центр представил итоги всероссийского опроса, касающегося общественной роли различных институтов. Их влиятельность респонденты оценивали по пятибалльной шкале. За два года, с января 2017 года, оценка роли президента снизилась с 4,7 до 4,2 балла, однако и с этим результатом президент остается самым влиятельным институтом, с точки зрения респондентов.

В тройку лидеров также по-прежнему входят армия, ее оценка остается неизменной — 4,1 балла и ФСБ - снижение за два года с 4,1 до 3,8 балла.

Далее идут президентская администрация, правительство, олигархи, банкиры, и СМИ.

У остальных институтов также наблюдается небольшое падение, а именно это суды, полиция, губернаторы, обе палаты парламента, директора крупных предприятий, церковь.

В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии (2,9), НКО (2,5), профсоюзы (2,0). О низком доверии к профсоюзам ранее сообщал ВЦИОМ: согласно его данным, 98% россиян не обращались к ним за помощью при трудовых конфликтах.