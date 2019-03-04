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Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ и выступит на Съезде транспортников России

5 марта Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, на котором будут подведены основные итоги деятельности органов ФСБ в ушедшем году и определены приоритетные задачи на 2019 год, сообщается на официальном сайте президента России.

В этот же день Президент посетит Съезд транспортников России – главное отчетное мероприятие отрасли, которое проводится раз в пять лет. Глава государства выступит на пленарном заседании съезда, собравшего в Москве более 700 специалистов транспортной отрасли, и осмотрит выставку приоритетных инфраструктурных проектов, реализация которых запланирована до 2022 года.

Кроме того, состоится телемост с площадкой строительства второго Байкальского тоннеля – важнейшего объекта программы модернизации БАМа и Транссибирской магистрали.