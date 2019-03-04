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Сенаторы предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными

В Совете Федерации подготовили законопроект о создании системы вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства. Платить за пребывание в таких учреждениях будут сами граждане, говорят авторы законопроекта, сообщает «РБК».



Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о создании системы вытрезвителей, рассказал один из авторов документа, председатель комитета Валерий Рязанский. Законопроект планируется внести в Госдуму до конца весны, уточнил собеседник в аппарате верхней палаты.



Законопроект предполагает внесение изменений в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления» и «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов». Сенаторы хотят передать региональным властям полномочия создавать учреждения на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Это позволит брать плату с посетителей вытрезвителей, утверждают сенаторы. Впрочем, механизм оплаты за услуги спецучреждений пока не проработан.

Законопроект предусматривает, что в вытрезвители будут попадать люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые не способны самостоятельно передвигаться. Еще одно условие — они не должны нуждаться в серьезной медицинской помощи. Если пьяный получил травму — он отправится в травмпункт или в больницу, уточнили в аппарате «социального» комитета Совфеда. Определять степень опьянения и отправлять людей в вытрезвители будет полиция.



«Первая медицинская помощь будет оказываться в вытрезвителях, там обязательно находится фельдшер, — добавил Валерий Рязанский. — При более серьезных травмах граждан будут отправлять в больницы».



В вытрезвители не будут брать людей, находящихся в состоянии наркотического опьянения, уточнил сенатор. «Для таких случаев есть специальные центры, которые занимаются лечением, — отмечает Рязанский. — Мы же говорим об оказании услуг людям, которые не нуждаются в лечении. Это временное явление, человек отоспался, помылся — и домой».