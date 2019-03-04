В России и мире

Google обнаружил, что платил мужчинам меньше, чем женщинам на одинаковой должности

4 марта Google опубликовал результаты внутреннего отчета об «обеспечении справедливой и равной оплаты труда». По данным компании, она потратила почти 10 миллионов долларов на «корректировки» зарплат. Но издание The New York Times обратило внимание на необычную для Кремниевой долины деталь отчёта: Google выяснил, что женщины на одной из позиции программиста (Software Engineer Level IV) получали больше, чем мужчины, сообщает Tjournal.

Всего единовременные «корректирующие надбавки» получили более 10,5 тысяч сотрудников компании, в среднем по 900 долларов на человека. В Google отказались раскрыть информацию, сколько из них — мужчины. Также неизвестно, равные ли условия оплаты труда у мужчин и женщин на других позициях в компании.

После публикации отчета сразу несколько западных СМИ заявили, что по одной должности нельзя судить об общем положении дел в Google. «Сделать вывод, что многим мужчинам в компании недоплачивают — это упрощение», — отметило Gizmodo. Издание подчеркнуло, что женщины-программисты 4 уровня получили больше дополнительных средств из дискреционного фонда, которым управляют менеджеры. Google заметил «перевес» и уравновесил его.