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Избиты мать и брат Юрия Дудя

В Москве были избиты мама и брат журналиста и видеоблогера Юрия Дудя.

Телеграм-канал Mash утверждает, что на Анну Степановну и Игоря напали на западе города.

Известно, что избили родных Дудя еще осенью, однако после обращения в полицию возбуждения уголовного дела якобы не последовало.

Как сообщает Mash, родственников Юрия Дудя избили во время попытки похищения его племянника.

Его брат сейчас разводится со своей женой. Пара не может поделить маленького сына. В то утро отец и бабушка вели мальчика в садик. Как только они вышли из подъезда, у дома показались две машины. Оттуда вышли супруга, отец супруги и трое крепко сбитых подручных.

На родственников Дудя напали, попытались похитить ребенка. Его удалось отбить.

Уголовное дело было возбуждено только 6 марта по статье 116 - побои.