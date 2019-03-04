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Молодая россиянка продала своего ребенка за 1 млн рублей через соцсети

Преображенский суд Москвы в среду отправил под стражу на два месяца 23-летнюю женщину, продавшую новорожденную дочь за 1 млн рублей по объявлению в Интернете, сообщает Интерфакс.

Ранее в столичном управлении СК сообщили, что молодая мать разместила в социальной сети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери, «указав требование о передаче ей денег в размере 1 млн рублей».

5 марта в квартире на востоке Москвы, после получения денег, подозреваемая передала ребенка покупательнице и написала расписку. После сделки мать младенца была задержана.

Ей предъявлено обвинение в продаже несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (ч.2 ст.127.1 УК РФ).

В СК отметили, что в ходе допроса задержанная признала вину в полном объеме.

Жизни ребенка ничего не угрожает.