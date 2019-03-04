В России и мире

Путин рассказал о разоблачении почти 600 иностранных шпионов за год

Российская разведка в 2018 году разоблачила почти 600 сотрудников иностранных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, передает «Интерфакс».

«Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера», - сказал он в своем выступлении.

Иностранные спецслужбы, подчеркнул президент, «как и в прежние времена, а сейчас, может, и больше стараются влиять на соответствующие процессы в нашей стране». «Поэтому работа должна быть эффективной, ежедневной, и строиться на современных методах работы», - сказал Путин.