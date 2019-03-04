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Путин приехал в 1-й оперативный полк полиции и сел на коня

Президент РФ Владимир Путин в четверг продемонстрировал навыки верховой езды. Прокатиться на гнедом скакуне ему предложили сотрудники кавалерийского батальона, входящего в состав 1-го Оперативного полка ГУВД Москвы сообщает «Интерфакс».

В гости к себе в полк Путина ранее пригласили женщины-полицейские. Вместе с наездницами из конной полиции президент под «Подмосковные вечера» сделал верхом несколько кругов по манежу, пару раз лошадь главы государства заартачилась, попыталась пойти задом, но потом продолжила бег рысью.

Вместе с группой наездниц Путин посмотрел небольшую программу по выездке.

Президент также подарил сотрудникам конной полиции орловского рысака по имени Золотой луч. Жеребцу четыре года, его доставили из президентской конюшни.