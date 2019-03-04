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Путин: Женщин в структурах МВД России - 26 %

Президент России Владимир Путин в преддверии Международного женского дня заявил, что девушки все активнее заявляют свои права на новые компетенции и профессии. Отметил, что сегодня 26 % сотрудников МВД - прекрасный пол. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: ТАСС

«У нас все больше и больше женщин работает в правоохранительных органах, в силовых структурах. В МВД в целом у нас 26% женщин. Девушки все активнее заявляют свои права на новые компетенции, профессии», - сказал президент.

Владимир Путин в четверг посетил 1-й оперативный полк полиции ГУМВД по Москве; сотрудницы конной и туристической полиции ранее сами пригласили главу государства посмотреть, как они несут службу.

Поздравляя девушек, служащих в 1-м полку полиции ГУМВД по Москве, с наступающим праздником, президент отметил уникальность подразделения, в котором они служат. В полку более восьми сотен сотрудников, и одна треть из них - это женщины.

Владимир Путин также напомнил о шутливом народном совете для сохранения женской красоты «Как у нас шутят: что нужно девушке для того, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас (в полку - ред.) такие ребята классные, что они запросто выполнят все эти три функции. Ну, вторую и третью - точно», - заключил Владимир Путин.