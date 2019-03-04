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Мужчин с цветами прогнали перцовым баллончиком из фем-кафе в Петербурге

В Санкт-Петербурге из фем-кафе «Симона» прогнали с помощью перцового баллончика группу мужчин, которые пришли поздравить посетительниц с 8 марта. Об этом со ссылкой на «Пятый канал» пишет портал «Известия».

Источник: Известия

Отмечается, что в кафе, куда владельцы разрешают входить только женщинам, вошли семь парней с цветами и попытались поздравить присутствующих дам с наступающим 8 Марта.

«Мужчины сорвали наше мероприятие. Мы просили их уйти, но они вышли вперед и стали кричать: «Поздравляю», - цитирует телеканал сотрудниц «Симоны».

Девушкам удалось выпроводить посетителей только распылив в их сторону перцовый баллончик.

По словам сотрудниц заведения, визитеры сорвали подготовку к празднованию Международного женского дня.

Напомним, 25 сентября 2018 года петербургские феминистки обливали смесью отбеливателя с водой мужчин, которые сидели в метро с широко расставленными ногами. Хлорка оставляла на одежде пассажиров несмываемые пятна.