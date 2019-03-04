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Роспотребнадзор рассказал, как современным школьникам сохранить хорошее зрение

Роспотребнадзор дал рекомендации, как школьникам пользоваться компьютерами и гаджетами, чтобы не стать близорукими. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: pixabay.com

По данным исследований, до половины детей приобретают близорукость к окончанию школы и вынуждены носить очки всю жизнь.

Как указывает Роспотребнадзор, время работы на компьютере и с гаджетами нужно дозировать.

«Рекомендуется также ежедневная гимнастика для глаз, оптимальное оборудование рабочего места ученика для выполнения зрительной работы - это удобное рабочее место, левостороннее освещение, расстояние от монитора до глаз не менее 70 сантиметров, от рабочей поверхности - не менее 25 сантиметров», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Родителям посоветовали включить в режим ребенка прогулки не менее двух часов в светлое время суток.

«По данным исследований, нарушения зрения у таких детей встречаются существенно реже по сравнению с теми, кто прогулками пренебрегает», - подчеркнули в ведомстве.