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Скандально прославившегося замглавы Росгеологии задержали по делу о крупном мошенничестве

Бывшего топ-менеджера Росгеологии Руслана Горринга, уволенного после скандального видео с хамскими высказываниями в адрес подчиненных, задержали в московском аэропорту «Внуково». Операция была проведена сотрудниками ФСБ и МВД. По данным Следственного комитета, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает Газета.ру, уголовное дело против Горринга было заведено еще в 2011 году.

Руслан Горринг планировал улететь из Москвы в Сочи, пишет издание. Он якобы купил билеты сразу на три рейса, однако на регистрацию первых двух не явился. Сотрудники ФСБ и МВД задержали бывшего замглавы Росгеологии в тот момент, когда он регистрировался на третий рейс - самолет должен был вылететь из столицы в 17:30.

Отметим, что в январе топ-менеджер стал фигурантом еще одной скандальной истории, когда в сети появился фрагмент из стрима Горринга на сервисе Twitch. На видео экс-чиновник играл в PlayerUnknown's Battlegrounds - популярную многопользовательскую онлайн-игру - и параллельно комментировал происходящее на экране. Он оскорблял других игроков, в том числе угрожая физической расправой.

На ролике Горринг также рассказал про сексуальные отношения со своими сотрудницами, которых он называл «кошками». На записи также видно, что в комнате с бывшим топ-менеджером Росгеологии находится девушка. Ее он представил как бывшую подчиненную и заставил рассказать, что она была уволена за то, что купила ему авиабилеты в бизнес-, а не в первый класс. После этого Горринг якобы снова взял ее на работу, приказав ей «стучать» на сотрудников.

В конце ролика экс-чиновник в нецензурных выражениях похвастался будущей встречей с одним из основных акционеров НОВАТЭК Леонидом Михельсоном.

На следующий день после публикации скандального видео глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подписал приказ об увольнении Горринга.

«После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации «Росгеология» глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала Руслана Горринга и провести в Росгеологии проверку финансово-хозяйственной деятельности. Гендиректору Росгеологии Роману Панову объявлен выговор», - заявили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что 100% акций холдинга «Росгеология» принадлежат государству в лице Росимущества. Ключевые решения, касающиеся компании, принимает правительство, а руководящие органы - гендиректора, правление и совет директоров - избираются на собрании акционеров.

Тем не менее позже в Росгеологии подтвердили увольнение Руслана Горринга. Там подчеркнули, что он не нарушал трудовые отношения и не разглашал коммерческую информацию.

«В то же время с учетом обстоятельств появления данной информации контракт с указанным сотрудником расторгнут», - заключили в холдинге. Там добавили, что решение было принято после проведения проверки. При этом Горринг сам написал заявление об увольнении.

Позже снятый с поста чиновник прокомментировал скандальный стрим с его участием. Руслан Горринг заявил, что на видео запечатлено его личное общение с друзьями в свободное время.

Руслан Горринг родился в 1978 году, закончил Военный университет Минобороны РФ и до 2011 года служил в ВС РФ. В 2011-2014 годах он занимал руководящие должности в иностранных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. В Росгеологию Горринг устроился в 2015 году, а первым заместителем гендиректора холдинга стал в октябре прошлого года.