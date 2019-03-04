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Названы самые безопасные страны для одиноких российских туристок

Самой безопасной страной для россиянок, которые путешествуют в одиночку, стала родная страна. Таковы результаты опроса, проведенного Aviasales, сообщает РИА Новости. В пятерку самых безопасных для одиноких путешественниц стран также вошли Италия, Испания и Германия.

Эксперты сервиса опросили 35 тысяч девушек и выяснили, что половина из них хотя бы раз в жизни путешествовала в одиночку. Также специалисты узнали, в каких странах соло-путешественницы чувствовали себя в наибольшей безопасности и куда бы они рекомендовали отправиться другим.

Большинство опрошенных отметили российские курорты Сочи и Симферополь, а также Москву и Санкт-Петербург. Такой выбор девушки объясняют тем, что боятся языкового барьера и поэтому не летят за границу.

На втором месте оказалась Турция. Многие респондентки отметили, что самостоятельно посетили несколько раз Анталью и остались довольны ее исторической частью. Никто из опрошенных не жаловался на проблемы во время путешествия.

В пятерку безопасных стран для соло-туристок также вошли итальянские Милан, Рим и Венеция, испанские Мадрид и Барселона, а также Берлин и Мюнхен в Германии.