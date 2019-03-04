В России и мире

Илон Маск назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск назвал российское ракетостроение первоклассным, а российские ракетные двигатели лучшими в мире в настоящий момент, сообщает «Прайм».

«Россия располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что летают в настоящий момент. Версия ракеты-носителя «Ангара» для многоразового применения должна быть отличной», - написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

Таким образом Маск отреагировал на добавленный к сообщению материал портала Аrs Technica, где говорится, что российские космические корабли «Союз» не могут конкурировать с новыми аппаратами Dragon производства SpaceX.

Со своей стороны, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал высокую оценку российских инженеров от Илона Маска. «Ну здесь с Илоном не поспоришь», - написал он в Twitter.