В России и мире

В торговых сетях могут появиться фермерские продукты от Григория Лепса

Российский певец Григорий Лепс запустит собственную линейку фермерских продуктов, сообщает «Интерфакс».

«Всегда хотелось создать нечто особенное, возможно, продукцию. Я человек гостеприимный, меня таким воспитали. Решил облегчить задачу и жене, и всем женщинам России. Создать полную коллекцию продуктов высшего качества для меня было неподъемной задачей, но я нашел партнеров», - прокомментировал свои планы певец.

Лепс указал, что продукция под брендом «Хлебосольное подворье Григория Лепса» - соленья, закуски, сыры, творог и другие фермерские продукты - появится в российских продуктовых сетях в сентябре 2019 года.