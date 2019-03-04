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В Латвии выявляют все больше кабанов с вирусом АЧС

В этом году вирус африканской чумы свиней (АЧС) констатирован у 129 кабанов в 78 волостях 42 краев и в одном городе Латвии. Об этом сообщает Delfi.

На этой неделе инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы зафиксировали еще четыре новых случая АЧС в популяции кабанов. Случаи АЧС выявлены у двух кабанов в Никрацской волости Скрундского края, у одного кабана в Рубской волости Скрундского края и у одного кабана в Зантской волости Кандавского края.

Впервые в Латвии АЧС была обнаружена в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.

Отметим, что в Псковской области также неоднократно фиксировались мелкие вспышки АЧС. Последний раз карантин с 5 по 21 сентября объявлялся в Гдовском районе.

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В прошлом году начальник государственного управления ветеринарии Псковской области Вера Баданина на совещании с сельхозпроизводителями сообщила, что в регионе сохраняется стабильно напряженная обстановка по заболеваниям животных. «По АЧС - мы в кольце. Во многих соседних регионах обнаружены вспышки этого заболевания. Мы активно работаем как с охотничьими хозяйствами, так и с личными подсобными. Общими усилиями мы должны призвать сельхозпроизводителей к контролю и порядку», - прокомментировала она.