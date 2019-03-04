В России и мире

В Петербурге погиб мужчина, поскользнувшись на улице

Прохожий погиб в Московском районе Петербурга 8 марта. По словам очевидцев, причиной смерти стала скользкая дорога, пишет «Фонтанка».

По данным издания, обездвиженное тело у дома 61 на проспекте Космонавтов горожане заметили около шести вечера. У погибшего был виден кровоподтек у виска.

«Мужчина поскользнулся и упал на необработанном участке улицы, проломил себе череп», - написали очевидцы в социальных сетях.

На место вызвали полицию. Точную причину гибели 39-летнего петербуржца установит экспертиза.