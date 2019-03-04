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От трети до половины школьников становятся близорукими из-за гаджетов - Роспотребнадзор

От 30 до 50% школьников приобретают близорукость ко времени окончания школы и в дальнейшем вынуждены носить очки всю жизнь, сообщили в Роспотребнадзоре. Негативную тенденцию в ведомстве объясняют растущей интенсивностью использования различных электронных устройств во время обучения, работы и досуга в эпоху цифровых технологий, пишет «Российская газета».

Высокая нагрузка на зрение приводит к появлению определенных симптомов - покраснению и сухости глаз, расплывчатости и нечеткости зрения при взгляде вдаль, болей в шее, плечевом поясе, головной боли. Если у детей появляются такие жалобы, родителям стоит обратиться за медицинской консультацией, рекомендуют в ведомстве.

Также необходимы меры профилактики, главная из которых - рациональное дозирование времени работы на компьютере и с гаджетами.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендуют ежедневно выполнять гимнастику для глаз, прогулки не менее двух часов в светлое время суток. Рабочее место должно освещаться с левой стороны, а расстояние от монитора до глаз должно быть не менее 70 сантиметров.