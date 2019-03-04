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Строптивый конь прокатил Путина задом наперед. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин в четверг продемонстрировал навыки верховой езды; прокатиться на гнедом скакуне ему предложили сотрудники кавалерийского батальона, входящего в состав 1-го Оперативного полка ГУВД Москвы. Как сообщает Интерфакс, в гости к себе в полк Путина пригласили женщины-полицейские.



Фото: kremlin.ru

Вместе с наездницами из конной полиции президент под «Подмосковные вечера» сделал верхом несколько кругов по манежу. Однако лошадь главы государства заартачилась и несколько раз попыталась пойти задом.

Коня, который решил покатать своего наездника задом наперед, остановила одна из женщин-кавалеристов, спасая ситуацию. Позже полицейские объяснили, что лошадь испугалась звуков щелкающих фотоаппаратов и толпы журналистов.

На официальном сайте Кремля сообщается, что Владимир Путин подарил полку орловского рысака. В ответ Президенту преподнесли в подарок подкову на удачу.