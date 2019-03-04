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В Шереметьево у сотрудника посольства США изъяли мину

Сотрудник посольства США пытался провезти в багаже в аэропорт Шереметьево 9 марта, утром мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину, - заявил собеседник агентства. - Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса».

В российском дипведомстве считают произошедшее провокацией. «Вашингтон старается протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около границ России, но и изнутри», - уверены в МИД РФ.

Сотрудник американской дипмиссии, как информировали в ведомстве, отбывал из России по завершении командировки и утверждал, что приобрел пустую мину «для личной коллекции». «Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. Без мины», - указали в министерстве.