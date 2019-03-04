В России и мире

Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретить

Петиции с требованием запретить съемки фильма «Брат-3» поступают в Министерство культуры России. Об этом портал «Версия» сообщил в субботу, 9 марта.

Возмущение поклонников режиссера Алексея Балабанова и главного героя фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергея Бодрова-младшего вызвало то, что в съемках третьей части будут участвовать лица с уголовным прошлым, не имеющие отношения к оригинальной дилогии, сообщает «Газета.ру».

Особое недовольство вызвано возможным участием в съемках Никиты Джигурды, Стаса Барецкого, Кирилла Терешина, Ольги Бузовой, Анастасии Волочковой и Вячеслава Дацика - бойца смешанных единоборств, который недавно вышел на свободу после отбывания наказания за побои, хулиганство и проникновение в жилище с угрозой насилия.

6 марта Барецкий заявил, что сценарий будущего фильма уже закончен и в настоящее время находится в работе: отсняты некоторые сцены картины.

По сюжету киллер в исполнении Джигурды будет совершать убийства известных личностей, а главный герой в исполнении Дацика, монах-проповедник, будет ему в этом мешать. Инвесторами фильма выступили представители ритуального бизнеса.